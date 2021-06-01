سيناتور أمريكي: إسرائيل ستطلب مليار دولار من أجل تجديد القبة الحديدية

قال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، إن "إسرائيل ستطلب من الولايات المتحدة تمويلا طارئا بقيمة مليار دولار لتجديد مخزونها من الصواريخ الاعتراضية لنظام القبة الحديدية".

وفي مؤتمر صحافي في القدس، قال غراهام: "وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس سيقدم طلبا إلى البنتاغون بقيمة مليار دولار، من أجل تجديد القبة الحديدية"، معتبرا أن "أداء القبة الحديدية جيدا جدا وأنقذ حياة الآلاف من الإسرائيليين وعشرات الآلاف من أرواح الفلسطينيين".

وأضاف: "اعتقد أن الإدارة الأمريكية ستوافق على الطلب وتنقله إلى الكونغرس لإقراره".

يذكر أنه من المقرر أن يغادر غانتس إلى واشنطن يوم غد الأربعاء، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الأمريكي لويد أوستن.