وكيل زراعة الفيوم يشدد على صرف الأسمدة بكارت الفلاح أثناء جولة تفقدية على الجمعيات الزراعية بطاميه



تفقد اليوم الدكتور ربيع محمد مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم الجمعيات الزراعية بمركز طامية ويرافقه المهندس عماد محمود الحداد وكيل الادارة، حيث بدأ وكيل الوزارة الجولة بالمرور على جمعية كفر محفوظ وتم مراجعة جميع سجلات الجمعية سجل حماية الأراضي و2خدمات مساعد ومراجعة فيشة صرف الأسمدة وارصدة الأسمدة بالجمعية وصرف الأسمدة بالكارت الذكي ثم تحدث إلى مجلس إدارة ومدير الجمعية عن تطوير أداء الجمعية والنهوض بها، وتحدث ايضا مع المزارعين عن الزراعات التعاقدية ومميزاتها ومحصول دوار الشمس الزيتي وقدم الشكر لمدير الجمعية.



و تفقد ايضا جمعية فانوس وتم مراجعة سجلات الجمعية واعطى وكيل الوزارة تعليمات وتوجيهات للمهندس فرج بالتيسير على المزارعين وسرعة حل اى مشاكل وفى وقتها وشدد على ملف حماية الأراضي والزراعات التعاقدية



كما شارك أثناء الجولة حفل افتتاح حصاد النباتات الطبية والعطرية بناحية م الجمال

وعلى هامش الحفل تفقد زراعات النباتات الطبية والعطرية ودار حوار بينه وبين الحضور عن النباتات الطبية والعطرية وحثهم على تكوين روابط لهذه الزراعات وكيفية انشاء كيانات صناعية عليها وتحدث عن تطوير الري الحديث والزراعات التعاقدية وفائدة كارت الفلاح وأعرب جميع المزارعين بفرحتهم بهذا اللقاء وطالبة بتكرار الزيارة كلما أمكن ذلك.

