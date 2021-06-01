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الفيديو.. داعية: 3 حالات يحق للزوجة الامتناع فيها عن الفراش

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 08:53 م
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن المرأة عليها أن تطيع زوجها في الفراش، إلا في ثلاثة حالات وهم: الحيض، والمرض، والصوم الواجب مثل صيام شهر رمضان.

وتابع الداعية الإسلامي، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن اللغط زاد خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي على الاغتصاب الزوجي، معقبًا: "المقولة صحيحة، ولكني متحفظ على الاسم".

وأشار إلى أن قهر الزوجة نفسيًا مبرر للامتناع عن الفراش، متابعًا: "دي بني آدمة، لها أحاسيس ومشاعر، والنبي كان حريصا على مشاعر المرأة".

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