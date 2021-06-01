داعية: الزوجة لا يجب عليها أن تخدم الزوج إلا في هذه الحالة



قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن النبي كان يتحرى موضع فم السيدة عائشة في الكوب، ويضع فمه في نفس الموضع، معقبًا: "هو دا الإتيكيت النبوي".



وتابع الداعية الإسلامي، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن النبي لم يكن يأمر زوجته بشيء، ويقول للسيدة عائشة: "هلا أحضرت لنا الطعام"، مشيرًا إلى أن الرجل إذا وجد زوجته تشعر بالتعب، فعليه أن يقوم بتسخين الطعام".



ولفت إلى أن جمهور العلماء أجمعوا على أن الزوجة لا يجب عليها أن تخدم الزوج، إلا إذا جرت العادة على ذلك، معقبًا: "جرت العادة في مصر أن الزوجة في مصر أن تقوم بالطبيخ ونظافة البيت، ففي هذه الحالة يجب على الزوجة أن تقوم بهذه الأمور".



وأشار إلى أن الرسول قسم الخدمة بين سيدنا علي بن أبي طالب، ونجلته فاطمة، فجعل لفاطمة الخدمة داخل البيت، ولسيدنا علي الخدمة خارج البيت، مضيفًا أن الإسلام عظم المرأة، والنبي كان يكرم النساء.



