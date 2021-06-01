طبيب الزمالك يكشف أخر تطورات حالة المصابين
أكد
الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن هناك
تحسنًا فى حالة محمود علاء مدافع الفريق بعد تعافيه من مزق العضلة.
وأوضح
طبيب نادي الزمالك، أن محمود علاء جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق
بعد 5 أيام.
وأوضح
أسامة، أن عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك، خاض برنامجًا تأهيليًا مطولا
فى الفترة الماضية، وسيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات عقب العودة من الراحة.
وعن
حازم إمام، أشار، أنه تعرض للإصابة في العضلة الأمامية خلال مباراة
الإسماعيلي ولكنه تواجد مع الفريق في الجونة أملا باللحاق بالمباراة ولكن الجهاز
الطبي فضل عدم المجازفة به، وسيخضع اليوم لفحوصات وآشعة من أجل الوقوف على
حالته.
وأضاف أسامة، أن حميد أحداد سيخضع للكشف من
أجل الاطمئنان على حالته بعد استدعائه من الاتحاد المغربي، ولكنه يشعر بتحسن
كبير وسيتواجد مع الفريق في الفترة المقبلة.
وأكمل
أسامة، أن محمد عبد الشافي سيخضع لفحوصات لمعرفة موقفه من الغياب عن الفريق بعد
إصابته في عضلة السمانة.
وأتم
أسامة، أن هناك تفاؤلا كبيرًا بعودة كل اللاعبين المصابين خلال الفترة المقبلة،
ومشاركتهم بشكل طبيعي في المباريات بعد فترة التوقف.