طبيب الزمالك يكشف أخر تطورات حالة المصابين

أكد الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن هناك تحسنًا فى حالة محمود علاء مدافع الفريق بعد تعافيه من مزق العضلة.

وأوضح طبيب نادي الزمالك، أن محمود علاء جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق بعد 5 أيام.

وأوضح أسامة، أن عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك، خاض برنامجًا تأهيليًا مطولا فى الفترة الماضية، وسيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات عقب العودة من الراحة.

وعن حازم إمام، أشار، أنه تعرض للإصابة في العضلة الأمامية خلال مباراة الإسماعيلي ولكنه تواجد مع الفريق في الجونة أملا باللحاق بالمباراة ولكن الجهاز الطبي فضل عدم المجازفة به، وسيخضع اليوم لفحوصات وآشعة من أجل الوقوف على حالته.

وأضاف أسامة، أن حميد أحداد سيخضع للكشف من أجل الاطمئنان على حالته بعد استدعائه من الاتحاد المغربي، ولكنه يشعر بتحسن كبير وسيتواجد مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأكمل أسامة، أن محمد عبد الشافي سيخضع لفحوصات لمعرفة موقفه من الغياب عن الفريق بعد إصابته في عضلة السمانة.

وأتم أسامة، أن هناك تفاؤلا كبيرًا بعودة كل اللاعبين المصابين خلال الفترة المقبلة، ومشاركتهم بشكل طبيعي في المباريات بعد فترة التوقف.