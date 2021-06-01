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الخميس.. أمينة خليل تحتفل بنجاحها في دراما رمضان علي "نجوم أف.إم"

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تستضيف الإعلامية انجي على، بعد غد الخميس، الفنانة امينة خليل، في برنامج "أسرار النجوم"، الذي يتم اذاعته على إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV"، فى الساعة الثامنة مساءً، لتتحدث عن نجاحها الكبير في دراما رمضان.

وتكشف أمينة خليل عن كواليس مسلسل "خليك بالك من زيزي" وردود الأفعال الكبيرة التي استطاع ان يحققها العمل، بجانب أصعب المشاهد التي مرت عليها في كواليس التصوير، وتعاونها مع محمد ممدوح وباقي فريق العمل، وترد عن تحول المسلسل من 15 حلقة ليكون 30 حلقة، وهل سيكون للعمل جزء ثان في رمضان المقبل أم لا.

كما تتحدث أمينة خليل عن الشائعات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية حول فسخ خطوبتها، وحقيقة صلة القرابة مع حورية فرغلي وغيرها مما اثير حولها الفترة الماضية، كما تعلن خلال الحلقة عن أعمالها الفنية سواء علي مستوي السينما أو الدراما.

يذكر أن برنامج "أسرار النجوم" تقدمه إنجي علي، الخميس من كل أسبوع عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV"، الساعة الثامنة مساءً.

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