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بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، قال خلال اجتماع للحزب الحاكم إنه يفضل الموت على أن يترك السلطة، وأن الانتخابات التي يتم إجراءها محسومة قبل أن تبدأ، وأكد أنه سيظل بالسلطة عشر سنوات على الأقل.

وأذاع "الديهي"، خلال برنامجه على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، تسريب صوتي لـ أبي أحمد، قال خلاله: " أفضل الموت على تسليم السلطة".

وتابع، أن هذا التسريب تسبب في إثارة الرأي العام في الداخل الإثيوبي، وأصبح التريند رقم 1 في إثيوبيا، لافتًا إلى أن أبي أحمد، سبق له أن صرح برغبته في بناء 100 سد خلال السنة المالية الجديدة، مشددًا على أن تصريحات أبي أحمد تعبر عن أحلام ورؤى يسعى لتحقيقها، معقبًا: "أبي أحمد بيستعبط وسايق الهبل على الشيطنة ويتحدث بحديث ليس له أساس من العقل او المنطق أو القانون"، معتبرًا أن تصريحه دعاية انتخابية فارغة.

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