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انطلاق الموسم الثاني من برنامج "مطبخ رانيا النجار"

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تستعد الشيف رانيا النجار لتصوير الموسم الثاني من برنامجها عن الطهي والذي يحمل إسم "مطبخ رانيا النجار"، ومن المقرر عرضه عبر عدد من المنصات الإلكترونية. 


وقالت الشيف رانيا النجار في بيان صحفي، أنها تستعد خلال الأيام المقبلة للدخول في تجربة جديدة لبرنامجها في ثوبه الجديد من خلال برنامج متكامل يتناول العديد من الوصفات المختلفة للأطعمة العربية بأنواعها المختلفة من خلال برنامجها الجديد. 


وأضافت رانيا، أنها ستقدم العديد من الأكلات الشهيرة بمطابخ العالم العربي وليس مصر فقط، ودمج تلك الأكلات والوصفات وهو التطوير الجديد الذي ستعمل علي إظهاره في حلقات برنامجها الجديد، مؤكدة على أنها ستقدم المأكولات اللبنانية والسورية والخليجية بالإضافة إلى الأكلات المصرية بمذاق وشكل مختلف وجديد. 


وأشارت النجار، إلى أنه بجانب برنامجها الحالي ستتواجد قريباً مع متابعيها من خلال برنامج تلفزيوني علي إحدى الشاشات الفضائية يحمل أفكاراً جديدة في مجال الطهي والمطبخ العربي.

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