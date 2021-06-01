موجز البرلمان| توصية بتشكيل لجنة لتذليل العقبات أمام الصيادين ورفض زيادة ميزانية وزارة الدولة للإعلام

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:





• «زراعة البرلمان» توصي بتشكيل لجنة لتذليل العقبات أمام الصيادين الغير قادرين



أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بضرورة تشكيل لجنة لعمل حصر لتذليل العقبات بشأن الحصر الحقيقى والفعلى للصيادين لتقديم أوجه الدعم لغير القادرين.



وقال النائب حسن عمر، إن ناتج تطهير ترعة كشمير اليمنى واليسرى على امتداد طول الترعة، وعدم رفع المخلفات واقتصار الأمر على التطهير فقط دون نقل، ينتج عنه انبعاث رائحة كريهة، وتسبب الأمر فى تضرر أهالى كفر حمزة مركز الخانكة محافظة القليوبية، خاصة وأن هذه المخلفات وسط الكتلة السكنية، مما قد يتسبب فى انتشار الأمراض والأوبئة وتشويه المنظر العام.



وعلق المهندس أسامة محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، خلال اجتماع اللجنة، قائلًا:" ناتج تطهير ترعة كشمير اليمنى يتم وضعه على جانبى الطريق حتى يتم إعادة استخدامه فى تسوية الجسور بعد ذلك.



وأوضح أنه فيما يخص الجزء المتواجد وسط الكتلة السكنية سيتم النزول على أرض الواقع لرفع المخلفات، وفيما يخص ترعة كشمير اليسرى، تم فى شهر يناير الماضي التنسيق مع الوحدة المحلية".





• «إعلام النواب» ترفض زيادة ميزانية وزارة الدولة للإعلام



رفضت لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، زيادة الموازنة المخصصة لوزارة الإعلام فى العام المالى الجديد، مطالبة وزارة المالية باعتماد المبلغ الحالى الوارد فى موازنة ٢٠٢٠-٢٠٢١ والبالغ إجماليه ٣٥مليون جنيه و٧٦٠ ألف جنيه



و قالت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والأثار والإعلام، إن اللجنة ستعقد عددًا من الاجتماعات الخاصة لوضع أليات وحلول للمشكلات التى يواجهها إعلام الدولة.



ووجهت " شرف الدين" انتقادات لوزارة المالية لعدم تعاونها فى حل المشكلات المالية والتشابكات التى تواجهها قطاعات الإعلام الحكومى، قائلة: "بقالنا ١٥ سنة بنتكلم فى بديهيات بدون حلول واقعية".



وأيدها فى الرأى النائب نادر مصطفى وكيل اللجنة، وقال متسائلًا: علينا أن نسأل أنفسنا سؤالا هاما وهو: هل نحن بحاجة إلى وزارة دولة للإعلام لم تقدم شيئا منذ استحداثها؟



واستطرد قائلا: "الوزير المختص تم توجيه له المسئولية السياسية وأعقب ذلك تقديمه لاستقالته،واليوم تأتى إلينا هذه الوزارة لتطالب زيادة موازنتها فى العام المالى الجديد، مشددًا على ضرورة مراجعة هذة الوزارة لحصاد ما قدمته.



وقال النائب تامر عبد القادر، أمين سر لجنة الثقافة والأثار والإعلام: الوقوف بجانب الاعلام الرسمي فرض ينبغى العمل عليه، ولكن للأسف وزارة المالية لاتهتم بهذا الأمر وهذا خلل كبير.



واستطرد قائلا: مازالت متمسك برأيى وهو مخطىء من يتصور إعلام رؤؤس الأموال يمكن أن يصبح ظهيرًا للدولة، وبالتالى نحن فى حاجة إلى تدخل سريع من قبل وزارت المالية والتخطيط لمواجه الاشكاليات التى يواجهها الإعلام الحكومى.





• رئيس «دفاع النواب»: الشعب الفلسطيني لديه ثقه كبيره في الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة ورفع العدوان



قال اللواء أحمد العوضي، القائم بأعمال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ووكيل اللجنة، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، إن القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولى، التي قدمت العديد من التضحيات خلال السنوات السابقة في دعم القضية والتي راح ضحيتها 120 ألف شهيد من خيره أبناءها دفاعًا عن القضية الفلسطينية، موضحًا أن جميع الدول تعلم جيدا دور مصر الريادي في المنطقة وحرصها على دعم الدول العربية.



وأكد «العوضي» في تصريح خاص لبوابة «الفجر» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه زمام الحكم وهو يدعم القضية الفلسطينية بكل قوة، وظهر ذلك خلال الأيام الماضية بتدخل مصر لتهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، والوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى إعلان تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة والضفة، وفتح معبر رفح لاستقبال المصابين من هجمات العدوان الإسرائيلي بمستشفيات سيناء، وتقديم المعونات والمساعدات الطبية والغذائية لأهالي فلسطين حتى ينالوا حقوقهم المشروعة.



وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، لزيارة قطاع غزة، والالتقاء بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، جاءت لإنهاء الانقسام الفلسطيني، ولتهدئة الأوضاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وضمان عدم تكرار التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن: «مصر لن تقدم أموالا فقط لدعم فلسطين وإنما ستقدم دعمًا حقيقيًا لإعادة الإعمار لفلسطين مره أخرى وبناء ماتم تدميره من الجانب الإسرائيلي»، مؤكدا أنه ليس بجديد على الرئيس السيسي حتى يصبح الداعم الأول للقضية الفلسطينية والدول العربية بالفعل وليس القول.



وعلق وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي على انتشار صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي في شوارع فلسطين والتي تحمل عبارة « سأظل داعما ومساندا للقضية الفلسطينية بالفعل قبل القول»، قائلا: «انتشار هذه الصور توضح مدى حب الشعب الفلسطيني للرئيس السيسى وتوضح آمالهم في دعم الرئيس لفلسطين، ورفع العدوان عنهم وإشعارهم بالحرية والأمان في الشوارع الفلسطينية، وأنه سيكون المنقذ الأول للشعب الفلسطيني، حتى ينال حقوقه المشروعة من خلال دولة فلسطينية عاصمتها القدس»

