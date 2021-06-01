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كريم بنزيما يشارك فى مران المنتخب الفرنسى
الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 09:00 م
هيثم حبيب
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شارك الدولى الفرنسى كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسبانى فى تدريبات منتخب بلاده لأول مرة عقب قرار ديشامب بعودته لتمثيل الديوك الفرنسية ببطولة أوروبا التى تنطلق خلال أيام قليلة.
وغاب بنزيما عن الإنضمام لمنتخب بلاده منذ 2015 وقبل المشاركة تحديدا ببطولة يورو 2016 بعدما إستبعده المدير الفنى للمنتخب الفرنسى ديشامب على خلفية إتهامات وتصريحات هاجم فيها بنزيما مدرب المنتخب الفرنسى.
وتشارك فرنسا بالمجموعة السادسة النارية باليورو إلى جوار منتخبات ألمانيا والبرتغال والمجر حيث تفتتح فرنسا مبارياتها بالبطولة بمواجهة ألمانيا فى قمة أوروبية مرتقبة.
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