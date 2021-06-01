تأجيل قرعة المتقدمين لحجز وحدات الإسكان بأكتوبر

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تأجيل قرعة المتقدمين لحجز وحدات الإسكان بأكتوبر
الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 09:01 م
إسماعيل منطاوي
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أعلنت محافظة الجيزة، عن تأجيل موعد إجراء القرعة الخاصة بحجز 64 وحدة سكنية بالمشروع القومي للإسكان بمدينة 6 اكتوبر، والتي كان مقرر عقدها غدًا الأربعاء.
وأوضحت المحافظة في بيان لها، سوف يتم الإعلام عن الموعد الجديد للقرعة حين تحديده.
وكانت المحافظة، أعلنت عن إجراء القرعة اليدوية العلنية للساده المتقدمين لحجز الوحدات السكنية المتبقية بالمشروع القومى للإسكان بمدينة 6 أكتوبر بعدد 64 وحدة سكنية، والمطروحة خلال الفترة من 15/11/2020 وحتى 24/11/2020 وذلك يوم الاربعاء الموافق 2/6/2021 بنادى الشرقية للدخان – العمرانية – الهرم – محافظة الجيزة.
وتنوه محافظة الجيزة، بأنه على السادة المتقدمين للحجز بضرورة التواجد من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً فى التاريخ المشار اليه، "2/6/2021"وذلك لإجراء عملية تسجيل الحضور حيث سيتم غلق الابواب فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً للبدء فى إجراءات القرعة العلنية وعلي الذين لم يتمكنوا من الحضور ستقوم اللجنة المشكلة من محافظة الجيزة والجهات الرقابية وبنك التعمير والاسكان بتطبيق نموذج بيانات العميل الخاص به ووضعه فى الصناديق الخاصة لإجراء القرعة.
وقالت المحافظة، سيتم السماح لحضور القرعة العلنية للساده الحاجزين فقط بموجب ايصال سداد مقدم الحجز" يتم التوقيع بحضور المتقدم شخصياً أو بتوكيل خاص ".
وتشير محافظة الجيزة أنه على الساده الذين لم يوفقوا فى القرعة العلنية التوجه لإسترداد المقدم المدفوع وذلك من خلال الفرع الذى تم سداد مقدم الحجز به إعتباراً من يوم الأحد الموافق 4/7/2021 حتى الخميس الموافق 29/7/2021 خلال أيام العمل الرسمية من الساعة الرابعة حتى السادسة مساءاً .
كما تنوه محافظة الجيزة بأنه سيتم استبعاد الساده المخالفين لكراسة الشروط من دخول هذة القرعة العلنية كما سيتم الاعلان بنتيجة القرعة بمديرية الاسكان والمرافق بمحافظة الجيزة، وكذا قطاع الإسكان والتعمير والمشروعات القومية وفروع بنك الاسكان التى تم بها سداد مقدم الحجز.
وأوضحت المحافظة في بيان لها، سوف يتم الإعلام عن الموعد الجديد للقرعة حين تحديده.
وكانت المحافظة، أعلنت عن إجراء القرعة اليدوية العلنية للساده المتقدمين لحجز الوحدات السكنية المتبقية بالمشروع القومى للإسكان بمدينة 6 أكتوبر بعدد 64 وحدة سكنية، والمطروحة خلال الفترة من 15/11/2020 وحتى 24/11/2020 وذلك يوم الاربعاء الموافق 2/6/2021 بنادى الشرقية للدخان – العمرانية – الهرم – محافظة الجيزة.
وتنوه محافظة الجيزة، بأنه على السادة المتقدمين للحجز بضرورة التواجد من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً فى التاريخ المشار اليه، "2/6/2021"وذلك لإجراء عملية تسجيل الحضور حيث سيتم غلق الابواب فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً للبدء فى إجراءات القرعة العلنية وعلي الذين لم يتمكنوا من الحضور ستقوم اللجنة المشكلة من محافظة الجيزة والجهات الرقابية وبنك التعمير والاسكان بتطبيق نموذج بيانات العميل الخاص به ووضعه فى الصناديق الخاصة لإجراء القرعة.
وقالت المحافظة، سيتم السماح لحضور القرعة العلنية للساده الحاجزين فقط بموجب ايصال سداد مقدم الحجز" يتم التوقيع بحضور المتقدم شخصياً أو بتوكيل خاص ".
وتشير محافظة الجيزة أنه على الساده الذين لم يوفقوا فى القرعة العلنية التوجه لإسترداد المقدم المدفوع وذلك من خلال الفرع الذى تم سداد مقدم الحجز به إعتباراً من يوم الأحد الموافق 4/7/2021 حتى الخميس الموافق 29/7/2021 خلال أيام العمل الرسمية من الساعة الرابعة حتى السادسة مساءاً .
كما تنوه محافظة الجيزة بأنه سيتم استبعاد الساده المخالفين لكراسة الشروط من دخول هذة القرعة العلنية كما سيتم الاعلان بنتيجة القرعة بمديرية الاسكان والمرافق بمحافظة الجيزة، وكذا قطاع الإسكان والتعمير والمشروعات القومية وفروع بنك الاسكان التى تم بها سداد مقدم الحجز.
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