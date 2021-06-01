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تأجيل قرعة المتقدمين لحجز وحدات الإسكان بأكتوبر

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلنت محافظة الجيزة، عن تأجيل موعد إجراء القرعة الخاصة بحجز 64 وحدة سكنية بالمشروع القومي للإسكان بمدينة 6 اكتوبر، والتي كان مقرر عقدها غدًا الأربعاء.

وأوضحت المحافظة في بيان لها، سوف يتم الإعلام عن الموعد الجديد للقرعة حين تحديده.

وكانت المحافظة، أعلنت عن إجراء القرعة اليدوية العلنية للساده المتقدمين لحجز الوحدات السكنية المتبقية بالمشروع القومى للإسكان بمدينة 6 أكتوبر بعدد 64 وحدة سكنية، والمطروحة خلال الفترة من 15/11/2020 وحتى 24/11/2020 وذلك يوم الاربعاء الموافق 2/6/2021 بنادى الشرقية للدخان – العمرانية – الهرم – محافظة الجيزة.

وتنوه محافظة الجيزة، بأنه على السادة المتقدمين للحجز بضرورة التواجد من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً فى التاريخ المشار اليه، "2/6/2021"وذلك لإجراء عملية تسجيل الحضور حيث سيتم غلق الابواب فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً للبدء فى إجراءات القرعة العلنية وعلي الذين لم يتمكنوا من الحضور ستقوم اللجنة المشكلة من محافظة الجيزة والجهات الرقابية وبنك التعمير والاسكان بتطبيق نموذج بيانات العميل الخاص به ووضعه فى الصناديق الخاصة لإجراء القرعة.

وقالت المحافظة، سيتم السماح لحضور القرعة العلنية للساده الحاجزين فقط بموجب ايصال سداد مقدم الحجز" يتم التوقيع بحضور المتقدم شخصياً أو بتوكيل خاص ".

وتشير محافظة الجيزة أنه على الساده الذين لم يوفقوا فى القرعة العلنية التوجه لإسترداد المقدم المدفوع وذلك من خلال الفرع الذى تم سداد مقدم الحجز به إعتباراً من يوم الأحد الموافق 4/7/2021 حتى الخميس الموافق 29/7/2021 خلال أيام العمل الرسمية من الساعة الرابعة حتى السادسة مساءاً .

كما تنوه محافظة الجيزة بأنه سيتم استبعاد الساده المخالفين لكراسة الشروط من دخول هذة القرعة العلنية كما سيتم الاعلان بنتيجة القرعة بمديرية الاسكان والمرافق بمحافظة الجيزة، وكذا قطاع الإسكان والتعمير والمشروعات القومية وفروع بنك الاسكان التى تم بها سداد مقدم الحجز.

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