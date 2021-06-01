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لماذا تعتبر المعامل المركزية الجهة الوحيدة المنوطة بتحليل الpcr المعتمد للسفر؟ الصحة تُجيب

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، إنه حتى الآن لم يتم إصدار أي تصريح لأيًا من المعامل الخاصة للقيام بعمل مسحة "pcr"، باستثناء المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي.

وأضافت "الجندي" في حوارها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء أنه يجري حاليًا دراسة السماح بعمل مسحة "pcr" مقابل مبلغ مالي لمن يريد عمل المسحة بعيدًا عن المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وأشارت إلى أن المعامل المركزية جاهزة لتحليل الفطر الأسود بتواجد جهاز مخصص للكشف عن الفطريات، موضحة أن نسبة دقة مسحة "pcr" تصل إلى 70% فقط وهناك نسبة ما بين 25 إلى 30% قد لا تكشف عن وجود الفيروس.

وبسؤالها عن أسباب كون المعامل المركزية هي الجهة الوحيدة المنوطة والمعتمدة بتحليل الpcr المعتمد للسفر أوضحت "تقدمنا إلى هيئة إيجاك وهي جهة عالمية موجودة في مصر تقوم باعتماد كل المعامل في مصر وبعد خطوات كثيرة تم اعتمادنا باعتبارنا الجهة الوحيدة المنوطة والمعتمدة للقيام بهذا التحليل المعتمد للسفر".

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