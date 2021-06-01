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تعليق وفاء عامر على مشاركة الفنانات في أغاني المهرجانات (فيديو)

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قالت الفنانة وفاء عامر أن كل من الفنانات ومطربين المهرجانات كل منهم يذهب إلى الآخر لغرض معروف وهو تصدر التريند، مشيرة أن هناك فنانات قدموا أغاني مهرجانات ولكنها وظفت بشكل صحيح وستعيش وهي أغنية الفنانة نيللي كريم واسر ياسين.

واكدت وفاء عامر من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد على عبر شاشة قناة الحدث ، أنه يجب على الفنانين والفنانات ومطربين المهرجانات توظيف الكلام بشكل جيد وصحيح لكي تخرج الأغنية بشكل يليق بالجمهور، مشيرة أن معظم الفنانات التي شاركوا بأغاني المهرجانات يبحثون عن الشهرة والتريند فقط، وليس المحتوى لهذا لم تضيف تلك الأعمال لهم على الإطلاق.

واختتمت وفاء عامر حديثها قائله الجمهور المصري ليس ساذج وأصبح وواعي ولا يجزب بمجرد مشاهدة فنانة مع مطرب شعبي كبير.


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