أخضر تحت 20 عاماً يواجه كرواتيا غداً في افتتاح البطولة الودية الدولية

يفتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا غدًا مبارياته ضمن الدورة الدولية الودية،التي يشارك فيها على هامش معسكره الإعدادي المقام في كرواتيا،الذي يمتد حتى التاسع من شهر يونيو الجاري، في إطار المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

ويلتقي "الأخضر" نظيره منتخب كرواتيا عند السابعة بتوقيت المملكة على ملعب مدينة سفيتي مارتن.

وعلى الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب اليوم حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، التي تركّزت على تطبيقهم مران على الكرات الثابتة في الناحية الدفاعية.

الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يعدّ الأول، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية؛تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.