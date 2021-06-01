المحكمة الاقتصادية تغرم "مرسيدس" نص مليون جنيه وتلزمها برد ثمن سيارة "E180"

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكم بتغريم كل من الممثل القانوني لشركتى القاهرة الوطنية للسيارات و"ناتكو" ورئيس شركة مرسيدس بنز إيجيبت ومفوض الشركة بمبلغ نص مليون جنيه لعدم التزامهم بقرار جهاز حماية المستهلك بإستبدال سيارة معيبة وشمل الحكم رد ثمن سيارة مرسيدس " E180 " موديل 2019 .





وأصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية الحكم برئاسة شادي محمود موسي وعضوية مصطفي لطيف وإبراهيم صالح إبراهيم وساهر رفاعي بتغريم كل من كريم سامي سعد مسعد وعصام حسين مصطفي محمد وتوماس بيتر تسورن وأحمد محمد طاهر فؤاد مبلغ خمسمائة ألف جنيه وإلزامهم متضامنين برد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك مختار حسين مختار الشقنقيري .







