Advertisements

انتهاء امتحانات العملي بكلية التمريض بجامعة الأزهر

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 09:22 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
أعلنت الدكتورة أمال السباعي، عميدة كلية التمريض بجامعة الأزهر، الانتهاء من أعمال الامتحانات الشفهية والعملية، لجميع الفرق الدراسية بالكلية.

وأشارت عميد كلية التمريض بجامعة الأزهر أن الامتحانات شهدت هدوءًا تامًّا ساد جميع اللجان، وسط التزام جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، في ضوء تعليمات لجنة الأزمات بجامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة.

وأوضحت السباعي أن الكلية استعدت لعقد الامتحانات التحريرية لجميع الفرق الدراسية الأربعة، والتي سوف تبدأ الأحد القادم الموافق 6 من يونيه، مشيرة إلى أن الامتحانات تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا، يمتحن يومى الأحد والأربعاء الفرقه الثانيه والرابعه ويومى الاثنين والخميس الفرقه الأولى والثالثه.

جدير بالذكر أن الامتحانات تبدأ في 6 يونيه وتنتهي في 3 يوليو 2021م، لجميع الفرق الدراسية بالكلية.

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

منذ يوم

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ حوالي 21 ساعة

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل مدافع الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تصدرت "جوجل".. قائمة بأعراض مرض الفطر الأسود

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يستقر على بديل فرجاني ساسي في الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقرر عودة هذا الثلاثي

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تنشر تفاصيل طقس طقس الأربعاء.. وتُحذر من هذه الظواهر

منذ حوالي 4 ساعات

ديشامب يفتح النار على إيمريك لابورت

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع نجم الأهلي من أجل الموافقة على عودة عمار حمدي

منذ ساعة و 17 دقيقة

تعرف على كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الجديد في ولايته الثانية

منذ أقل من ساعة

أنشيلوتي يودع نجوم إيفرتون ويعلق على عودته لريال مدريد

منذ ساعتين و 21 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:56 م

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

03:30 م

ديشامب يفتح النار على إيمريك لابورت

10:01 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل مدافع الأهلي

08:31 م

الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع نجم الأهلي من أجل الموافقة على عودة عمار حمدي

09:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»