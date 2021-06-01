انتهاء امتحانات العملي بكلية التمريض بجامعة الأزهر



وأشارت عميد كلية التمريض بجامعة الأزهر أن الامتحانات شهدت هدوءًا تامًّا ساد جميع اللجان، وسط التزام جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، في ضوء تعليمات لجنة الأزمات بجامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة.



وأوضحت السباعي أن الكلية استعدت لعقد الامتحانات التحريرية لجميع الفرق الدراسية الأربعة، والتي سوف تبدأ الأحد القادم الموافق 6 من يونيه، مشيرة إلى أن الامتحانات تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا، يمتحن يومى الأحد والأربعاء الفرقه الثانيه والرابعه ويومى الاثنين والخميس الفرقه الأولى والثالثه.



جدير بالذكر أن الامتحانات تبدأ في 6 يونيه وتنتهي في 3 يوليو 2021م، لجميع الفرق الدراسية بالكلية.

أعلنت الدكتورة أمال السباعي، عميدة كلية التمريض بجامعة الأزهر، الانتهاء من أعمال الامتحانات الشفهية والعملية، لجميع الفرق الدراسية بالكلية.