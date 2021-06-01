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ديبالا يقترب من البقاء في يوفنتوس
الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 09:29 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية عالمية أنه طرأت تطورات جديدة بشأن مستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي الذي ينتهي عقده مع السيدة العجوز في صيف عام 2022.
وأكد
موقع جول العالمي أن النجم الأرجنتيني يستعد لفتح مفاوضات جديدة مع يوفنتوس من
أجل تجديد عقده.
وألمح
الموقع العالمي أن ماسيميليانو أليجري المدير الفني الجديد ليوفنتوس حريص للغاية
على استمرار ديبالا لأطول فترة ممكنة ولذلك سيسعى النادي الإيطالي لتجديد عقد
النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 27 عاماً.
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