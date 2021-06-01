ديبالا يقترب من البقاء في يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية عالمية أنه طرأت تطورات جديدة بشأن مستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي الذي ينتهي عقده مع السيدة العجوز في صيف عام 2022.

وأكد موقع جول العالمي أن النجم الأرجنتيني يستعد لفتح مفاوضات جديدة مع يوفنتوس من أجل تجديد عقده.

وألمح الموقع العالمي أن ماسيميليانو أليجري المدير الفني الجديد ليوفنتوس حريص للغاية على استمرار ديبالا لأطول فترة ممكنة ولذلك سيسعى النادي الإيطالي لتجديد عقد النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 27 عاماً.