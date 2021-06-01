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الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع نجم الأهلي من أجل الموافقة على عودة عمار حمدي

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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طالب مسؤولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل الموافقة على عودة عمار حمدي لاعب الفريق، بالموسم الجديد.

واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، على عودة عمار حمدي لاعب الفريق المعار إلى زعيم الثغر، رغم أنه يمتلك موسم آخر في إعارته.

وتمسك النادي السكندري بالتعاقد مع ناصر ماهر صانع العاب الفريق، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، من أجل الموافقة على قطع إعارة حمدي وعودته إلى التتش.

ويبتعد ناصر ماهر عن المشاركات بصورة كبيرة تحت قيادة بيتسو موسيماني في الوقت الحالي، الأمر الذي يجعله يتخذ قرار بالرحيل مع بداية الموسم الجديد.

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