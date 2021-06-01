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الحماية المدنية تسيطر على حريق عقار برأس غارب (صور)

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
محمد طه
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نشب منذ قليل حريق بأحدى المنازل بمنطقة البلدة الأساسية ( الصفوف ) بمدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء من قوات الحماية المدنية.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر بنشوب حريق في أحد المنازل بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق.

وتمكن رجال الحماية المدنية بمدينة رأس غارب، من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية، وجارى الآن عمليات التبريد حتى لا يتجدد الحريق مره اخرى.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.
الحماية المدنية تسيطر على حريق عقار برأس غارب (صور)
الحماية المدنية تسيطر على حريق عقار برأس غارب (صور)
الحماية المدنية تسيطر على حريق عقار برأس غارب (صور)
الحماية المدنية تسيطر على حريق عقار برأس غارب (صور)
الحماية المدنية تسيطر على حريق عقار برأس غارب (صور)
الحماية المدنية تسيطر على حريق عقار برأس غارب (صور)
الحماية المدنية تسيطر على حريق عقار برأس غارب (صور)
الحماية المدنية تسيطر على حريق عقار برأس غارب (صور)

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