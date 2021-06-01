بعد استبعاده من الهيبة 5... أويس مخللاتي ينشر صورة لقبره ويعلق "مهزلة"





نشر الفنان السوري أويس مخللاتي عبر خاصية الستوري على حسابه الرسمي على انستقرام صور لقبر، وأعرب عن استياءه بعبارات غاضبة.



وجاء القبر لشخصية "صخر" في الموسم الخامس والأخير من مسلسل "الهيبة" الذي يحمل عنوان "الهيبة جبل" ويجري تصويره حالياً.



وعلّق أويس على الصور بعبارتي "مهزلة" و" في أبيخ" في انتقاد واضح منه لاستبعاده عن العمل.



ويشارك في الجزء الجديد النجم السوري عبد المنعم عمايري والفنانة اللبنانية إيميه صياح بالإضافة إلى نجوم العمل وفي مقدمتهم تيم حسن ومنى واصف وروزينا لاذقاني وعبدو شاهين وغيرهم.