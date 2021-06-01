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وزير قطاع الأعمال عن إغلاق "الحديد والصلب": طرحنا حلولا كثيرة لكن التصفية كانت الحل الوحيد

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 10:22 م
هشام توفيق
هشام توفيق
أمنية فوزي
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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه تم إغلاق مصانع الحديد والصلب في التبين، لافتًا إلى أن طاقة المصنع وصلت إلى 46 ألف طن.

وأضاف توفيق، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الصناعة موجودة في القطاع الخاص، ويتم استكمالها في منطقة الدلتا.

وأوضح أن العمال فوق الـ 50 عاما سوف يحصلون على تعويضات عادلة وسخية، مؤكدا على أن حقوق عمال الحديد والصلب محفوظة، مشيرا إلى أنه يتم التفاوض عن طريق وزارة القوى العاملة، وهناك قوانين وقواعد تحكمنا.

ولفت إلى أنه لا يوجد أي حل آخر غير التصفية، موضحا أن أوكرانيا تحتاج إلى ثلاث اسابيع لتقديم عرض جديد، وسيتم الموافقة عليه إذا كانت متوافقا مع قرارات المصنع، حيث أن هناك شروط أساسية للعرض الجادي.

وأردف: "ما حدث في تطوير الدلتا للصلب تم قبل تصفية مصنع الحديد والصلب بحلوان، وهناك حرص كامل من الحكومة على تطوير قطاع الأعمال".

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