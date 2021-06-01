اتحاد الكرة : الأهلي الاكثر تعرضا لضغط المباريات هذا الموسم



أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية بإتحاد الكرة المصري، أن بداية الدوري الجديد ستكون بنهاية شهر سبتمبر أو في بداية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.



وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، مع فضائية "الحدث اليوم"،:"بالرغم من وجود ضغوطات كبيرة هذا الموسم إلا أننا نستطيع بداية الموسم الجديد في وقت مثالي حتى لا تتلاحم المواسم بشكل صعب، ولن يحدث ضغوطات مثل التي حدثت هذا الموسم".



وتابع:"الأهلي أكثر من تعرض لضغط المباريات هذا الموسم ثم فريق بيزاميدز وأخيرا الزمالك، ويرجع هذا بسبب مشاركة الثنائي الأول في بطولات إفريقيا والأدوار المتقدمة هذا الموسم".



وأردف:"جميع الفرق تعرض لضغط المباريات بالتساوي والإتحاد لا يقف مع أي فريق ضد الآخر ونأمل دائما في مساعدة جميع الأندية وخروج المسابقة بشكل ممتاز دائما، وأقتربنا من إنهاء المسابقة الحالية".



واختتم:"دائما يكون هناك إنتقادات على إتحاد الكرة من جميع الأندية لأن كل فريق يرى أنه مظلوم ونبحث دائما عن مصلحة الجميع، وعدم وجود ظهير إعلامي للإتحاد يسبب وجود ضغوطات علينا دائما".