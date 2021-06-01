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تسريب صورة ابنة دنيا بطمة يشعل التواصل الاجتماعي... والأخيرة تحذفها!

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة للمرة الأولى، عن ملامح طفلتها الثانية "ليلى روز"( 7 أشهر) على خاصية القصص المصورة، على حسابها الرسمي في موقع تبادل الصور "إنستغرام "، ولكن حذفتها بعد ذلك على الفور.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن صفحات المشاهير التقطتها وأعادت نشرها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وأعربوا عن إعجابهم بجمال طفلتها.

وكانت دنيا بطمة قد استقبلت ابنتها الصغرى "ليلى روز" في نوفمبر الماضي ، ونشرت حينها عدة صور وفيديوهات للحظة استقبال ابنتها واحتفالها الخاص بها، بالإضافة إلى عدة جلسات تصوير مع ابنتها وظلت تخفيها حتى يوم زفاف شقيقتها ابتسام.

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