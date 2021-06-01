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نبيل أبوردينة: نعمل على استمرار وقف إطلاق النار في غزة بالتنسيق مع مصر

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجه نبيل أبوردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، الشكر إلى الدولة المصرية على جهودها المقدرة في قرار وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات مصرية لقطاع غزة وصلت إلى 375 شاحنة تضم مواد غذائية وإغاثية.

وقال "أبو ردينة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن فور حدوث إطلاق النار والتدمير في غزة تحركت مصر بكل ثقلها حتى نجحت في إصدار قرار وقف إطلاق النار".

وأضاف "تقوم مصر حاليًا بجهود تثبيت الهدنة من خلال زيارة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات الأخيرة إلى غزة، ولا يمكن حدوث الهدنة ما لم يتم تثبيتها خاصة أن هناك تنسيق كبير بين الرئيس أبو مازن والرئيس السيسي لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف".

وتابع "نعمل على استمرار وقف إطلاق النار في غزة بالتنسيق مع مصر وتقديم مساعدات مصرية إليهم، وهناك جهود كبيرة لدعم القضية الفلسطينية واستمرار المشاورات لدعم هذه القضية وتثبيت وقف إطلاق النار".

وأشار إلى أن الرئيس عباس محمود أبو مازن قام بجهود كبيرة بالتنسيق مع مصر لدعم القضية الفلسطينية، مستطردًا "يجب أن يكون هناك جهد أمريكي بالتوازي مع الجهود المصرية والعربية لدعم القضية الفلسطينية، ولن يكون هناك سلام دون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية".

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الكلمات المفتاحية

نبيل أبوردينة مستشار الرئيس الفلسطيني اللواء عباس كامل

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