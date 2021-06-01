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التدفقات الأجنبية لسوق الأسهم السعودية ترتفع 105% خلال 5 أشهر

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 09:53 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قفزت التدفقات الأجنبية من المستثمرين الأجانب لسوق الأسهم السعودية بنسبة 105.6% خلال أول 5 أشهر من عام 2021 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 5.77 مليار ريال (1.54 مليار دولار) عن التدفقات في الفترة المماثلة من العام الماضي.

 

وبلغت التدفقات الأجنبية (صافي المشتريات) لسوق الأسهم السعودية، وفقا لإحصائية أعدها "مباشر" تستند للتقارير الشهرية الصادرة عن مجموعة تداول السعودية، 11.23 مليار ريال (2.99 مليار دولار) في أول 5 أشهر من العام الحالي، مقابل تدفقات بلغت 5.46 مليار ريال (1.46 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام 2020.

 

وسجل شهري أبريل/ نيسان ومارس/ آذار أعلى صافي للتدفقات الأجنبية خلال العام الحالي؛ بواقع 3.68 مليار ريال (980.07 مليون دولار)، و3.52 مليار ريال (938.84 مليون دولار) على التوالي.

 

وبلغت التدفقات خلال مايو/ أيار 1.78 مليار ريال (473.67 مليون دولار)، مسجلة انخفاضا سنويا بنحو 37%، مقارنة مع قيمة التدفقات في الشهر المماثل من العام الماضي والبالغة 2.82 مليار ريال (752.07 مليون دولار).

 

ارتفاع المشتريات 37% مقابل 29% للمبيعات

 

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب بسوق الأسهم السعودية ارتفاعا في إجمالي مشترياتهم بعد مرور 5 أشهر من عام 2021 بنسبة 37.11% على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 19.99 مليار ريال (5.33 مليار دولار) عن مشترياتهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

 

وبلغ إجمالي مشتريات الأجانب 73.85 مليار ريال (19.69 مليار دولار) في أول 5 أشهر من عام 2021، مقابل 53.86 مليار ريال (14.36 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2020.

 

وتم تنفيذ أعلى عمليات الشراء من جانب الأجانب خلال شهر مارس/ آذار بقيمة 19.65 مليار ريال (5.24 مليار دولار)، يليه مايو/ أيار بقيمة 15.32 مليار ريال (4.09 مليار دولار).

 

وفي المقابل، زادت قيمة المبيعات من جانب الأجانب بالسوق الرئيسية لسوق الأسهم السعودية بنسبة 29.38% وبما يعادل 14.22 مليار ريال (3.79 مليار دولار) عن أول 5 أشهر من العام الماضي.

 

ووصلت مبيعات الأجانب بالأسهم السعودية بعد مرور 5 أشهر من العام الجاري إلى 62.62 مليار ريال (16.69 مليار دولار)، مقارنة مع 48.4 مليار ريال (12.91 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2020.

 

ارتفاع القيمة السوقية 14.8 مليار دولار في 5 أشهر

 

وعلى مستوى القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب بالسوق الرئيسية "تاسي"، سجلت ارتفاعا نسبته 57.26% بنهاية شهر مايو/ أيار 2021 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 96.12 مليار ريال (25.63 مليار دولار) عن قيمتها في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي.

 

ووصلت قيمة ملكية الأجانب بالأسهم السعودية إلى 264 مليار ريال (70.4 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي، مقابل 167.88 مليار ريال (44.77 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام 2020.

 

وخلال أول 5 أشهر من عام 2021، ارتفعت القيمة السوقية لأسهم المستثمرين الأجانب بسوق الأسهم السعودية 55.67 مليار ريال (14.84 مليار دولار)، وبزيادة نسبتها 26.7% عن قيمتها في نهاية عام 2020 والبالغة 208.34 مليار ريال (55.56 مليار دولار).

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سوق الاسهم السعودي سوق الاسهم التدفقات الاجنبية

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