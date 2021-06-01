تعرف على كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الجديد في ولايته الثانية

تولى كارلو أنشيلوتي اليوم مهمة تدريب نادي ريال مدريد بشكل رسمي للمرة الثانية في تاريخه حيث درب النادي الملكي من قبل عام 2013، والجدير بالذكر أنه قد تولى قيادته عقب استقالة زين الدين زيدان مدرب الفريق السابق منذ أيام، لنتعرف من هو المدرب الجديد؟





- حياته :

ولد أنشيلوتي يوم 10 يونيو عام 1959 فهو لاعب كرة قدم إيطالي وبعد اعتزاله اتجه للتدريب.





- نوادي قام بتدريبها :

1 - في بدايته درب نادي ريجيانا وصعد بهم الی الدرجة الأولى من الدوري الإيطالي.

2 - انتقل لتدريب نادي بارما عام 1996.

3 - ودرب نادي يوفنتوس عام 1999.

4 - وفي عام 2001 انتقل لتدريب نادي إيه سي ميلان.

5 - ودرب تشيلسي عام 2009.

6 - وانتقل من تشيلسي متجهًا لتدريب نادي باريس سان جيرمان.

7 - ورحل إلى ريال مدريد بالمرة الأولى عام 2013.

8 - وانتقل لتدريب نادي بايرن ميونخ عام 2015.

9 - ودرب نادي نابولي عام 2018.

10 - ودرب نادي إيفرتون عام 2019.

11- وأخيرا عاد مجددًا إلى ريال مدريد مرة ثانية عام 2021 وحتى عام 2024 كما هو مذكور في عقده.





- إنجازاته :

1- الفوز بكأس انترتوتو مع يوفنتوس عام 1999.

2- الفوز بالدوري الإيطالي عام 2004 وكأس إيطاليا عام 2002، وكأس السوبر الإيطالي عام 2004، وكأس العالم للأندية عام 2007، وكأس السوبر الأوروبي عام 2003 و2007 مع نادي ميلان.

3 - فاز بالدوري الإنجليزي عام 2010، وكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2010، ودرع الاتحاد الإنجليزي عام 2009 مع نادي تشيلسي.

4- فاز بالدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان عام 2013.

5 - فاز بكأس ملك أسبانيا عام 2014، ودوري أبطال أوروبا عام 2014، وكأس السوبر الأوروبي عام 2014، وكأس العالم للأندية عام 2014 مع ريال مدريد.

6 - فاز بالدوري الألماني عام 2017، وكأس السوبر الألماني عام 2016 و2017.



