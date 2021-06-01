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تعرف على كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الجديد في ولايته الثانية
الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 09:55 م
بسمة الجاويش
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تولى كارلو أنشيلوتي اليوم مهمة تدريب نادي ريال مدريد بشكل رسمي للمرة الثانية في تاريخه حيث درب النادي الملكي من قبل عام 2013، والجدير بالذكر أنه قد تولى قيادته عقب استقالة زين الدين زيدان مدرب الفريق السابق منذ أيام، لنتعرف من هو المدرب الجديد؟
- حياته :
ولد أنشيلوتي يوم 10 يونيو عام 1959 فهو لاعب كرة قدم إيطالي وبعد اعتزاله اتجه للتدريب.
- نوادي قام بتدريبها :
1 - في بدايته درب نادي ريجيانا وصعد بهم الی الدرجة الأولى من الدوري الإيطالي.
2 - انتقل لتدريب نادي بارما عام 1996.
3 - ودرب نادي يوفنتوس عام 1999.
4 - وفي عام 2001 انتقل لتدريب نادي إيه سي ميلان.
5 - ودرب تشيلسي عام 2009.
6 - وانتقل من تشيلسي متجهًا لتدريب نادي باريس سان جيرمان.
7 - ورحل إلى ريال مدريد بالمرة الأولى عام 2013.
8 - وانتقل لتدريب نادي بايرن ميونخ عام 2015.
9 - ودرب نادي نابولي عام 2018.
10 - ودرب نادي إيفرتون عام 2019.
11- وأخيرا عاد مجددًا إلى ريال مدريد مرة ثانية عام 2021 وحتى عام 2024 كما هو مذكور في عقده.
- إنجازاته :
1- الفوز بكأس انترتوتو مع يوفنتوس عام 1999.
2- الفوز بالدوري الإيطالي عام 2004 وكأس إيطاليا عام 2002، وكأس السوبر الإيطالي عام 2004، وكأس العالم للأندية عام 2007، وكأس السوبر الأوروبي عام 2003 و2007 مع نادي ميلان.
3 - فاز بالدوري الإنجليزي عام 2010، وكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2010، ودرع الاتحاد الإنجليزي عام 2009 مع نادي تشيلسي.
4- فاز بالدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان عام 2013.
5 - فاز بكأس ملك أسبانيا عام 2014، ودوري أبطال أوروبا عام 2014، وكأس السوبر الأوروبي عام 2014، وكأس العالم للأندية عام 2014 مع ريال مدريد.
6 - فاز بالدوري الألماني عام 2017، وكأس السوبر الألماني عام 2016 و2017.
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