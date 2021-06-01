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خروج قطار الصوامع عن القضبان في إمبابة.. وانتقال القيادات الأمنية

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع خروج قطار الصوامع عن القضبان بمنطقة إمبابة، شمال محافظة الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء.

وكشفت المعاينة والفحص عن خروج القطار عن القضبان بامتداد شارع الوحدة ما تسبب في توقف حركة المرور بالمزلقان الواقع بمكان الحادث.

القطار يضم عدة عربات إحداها محملة بالغلال، ولم يتسبب الحادث في تعطيل حركة القطارات على الخط الرئيسي أو وقوع خسائر في الأرواح.

وجرى التنسيق بين مسؤولي المرور وشرطة النقل والمواصلات إضافة إلى هيئة السكك الحديدية لإصلاح العطل واستئناف القطار لرحلته.
خروج قطار الصوامع عن القضبان في إمبابة.. وانتقال القيادات الأمنية
خروج قطار الصوامع عن القضبان في إمبابة.. وانتقال القيادات الأمنية
خروج قطار الصوامع عن القضبان في إمبابة.. وانتقال القيادات الأمنية
خروج قطار الصوامع عن القضبان في إمبابة.. وانتقال القيادات الأمنية
خروج قطار الصوامع عن القضبان في إمبابة.. وانتقال القيادات الأمنية
خروج قطار الصوامع عن القضبان في إمبابة.. وانتقال القيادات الأمنية
خروج قطار الصوامع عن القضبان في إمبابة.. وانتقال القيادات الأمنية
خروج قطار الصوامع عن القضبان في إمبابة.. وانتقال القيادات الأمنية
خروج قطار الصوامع عن القضبان في إمبابة.. وانتقال القيادات الأمنية
خروج قطار الصوامع عن القضبان في إمبابة.. وانتقال القيادات الأمنية

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