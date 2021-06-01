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محافظ الفيوم ينعي السيدة "إيفيلين" السويسرية رائدة صناعة الفخار والخزف بقرية تونس

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
ريهام على
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نعى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وفاة السيدة إيفيلين بورية - سويسرية الجنسية، رائدة صناعة الفخار بقرية تونس السياحية، التي وافتها المنية مساء اليوم.

وقال محافظ الفيوم: "ان الفقيدة كانت تعشق الفيوم، واستقرت بقرية تونس التابعة لمركز يوسف الصديق منذ ستينيات القرن الماضي، وأسست جمعية ومدرسة لصناعة الخزف والفخار بالقرية، وتعليم الشباب والفتيات حرفة تصنيع الخزف والفخار، وساعدتهم في إقامة ورش خاصة بهم، وفتح مجالات لتسويق منتجاتهم محليًا ودوليًا".

وأضاف أن السيدة "إيفيلين" عملت جاهدة ً على تحويل قرية تونس من مجرد قرية ريفية إلى قرية سياحية ذات طابع خاص وقِبلة للزوار من مصر ومختلف دول العالم، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة.
محافظ الفيوم ينعي السيدة "إيفيلين" السويسرية رائدة صناعة الفخار والخزف بقرية تونس
محافظ الفيوم ينعي السيدة "إيفيلين" السويسرية رائدة صناعة الفخار والخزف بقرية تونس
محافظ الفيوم ينعي السيدة "إيفيلين" السويسرية رائدة صناعة الفخار والخزف بقرية تونس
محافظ الفيوم ينعي السيدة "إيفيلين" السويسرية رائدة صناعة الفخار والخزف بقرية تونس
محافظ الفيوم ينعي السيدة "إيفيلين" السويسرية رائدة صناعة الفخار والخزف بقرية تونس
محافظ الفيوم ينعي السيدة "إيفيلين" السويسرية رائدة صناعة الفخار والخزف بقرية تونس
محافظ الفيوم ينعي السيدة "إيفيلين" السويسرية رائدة صناعة الفخار والخزف بقرية تونس
محافظ الفيوم ينعي السيدة "إيفيلين" السويسرية رائدة صناعة الفخار والخزف بقرية تونس
محافظ الفيوم ينعي السيدة "إيفيلين" السويسرية رائدة صناعة الفخار والخزف بقرية تونس
محافظ الفيوم ينعي السيدة "إيفيلين" السويسرية رائدة صناعة الفخار والخزف بقرية تونس

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