الزمالك يقرر تعديل عقد الدينامو

استقر مسئولو نادي الزمالك على تعديل عقد إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مع بداية الموسم الكروى الجديد، خاصة أن قيمة عقد اللاعب الحالية لا تتناسب مع إمكانياته مع الفريق.

ويحصل إمام عاشور مع الزمالك على راتب سنوي قيمته 800 ألف جنيه، الأمر الذى يضعه فى أقل فئة وسط باقى زملائه بالفريق، ما دفع مسئولي النادى لتعديل عقد اللاعب.

وانضم عاشور لصفوف الزمالك مطلع الموسم الماضي، قادمًا من صفوف فريق غزل المحلة، وشارك مع الزمالك فى 13 مباراة بالدوري المصري هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3، كما شارك اللاعب فى 4 مواجهات بدورى أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني، ويتبقى للفريق الأحمر 6 مباريات مؤجلة، وفى حالة فوز المارد الأحمر بجميع مؤجلاته سيزيد الفارق مع الفارس الأبيض إلى 4 نقاط وينتزع القمة.