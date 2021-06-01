الزمالك يقرر تعديل عقد الدينامو
استقر
مسئولو نادي الزمالك على تعديل عقد إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة
القدم بالنادي، مع بداية الموسم الكروى الجديد، خاصة أن قيمة عقد اللاعب الحالية
لا تتناسب مع إمكانياته مع الفريق.
ويحصل
إمام عاشور مع الزمالك على راتب سنوي قيمته 800 ألف جنيه، الأمر الذى يضعه فى
أقل فئة وسط باقى زملائه بالفريق، ما دفع مسئولي النادى لتعديل عقد اللاعب.
وانضم
عاشور لصفوف الزمالك مطلع الموسم الماضي، قادمًا من صفوف فريق غزل المحلة، وشارك
مع الزمالك فى 13 مباراة بالدوري المصري هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3،
كما شارك اللاعب فى 4 مواجهات بدورى أبطال أفريقيا.
ويحتل
الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة، بفارق 14 نقطة عن
الأهلي صاحب المركز الثاني، ويتبقى للفريق الأحمر 6 مباريات مؤجلة، وفى حالة
فوز المارد الأحمر بجميع مؤجلاته سيزيد الفارق مع الفارس الأبيض إلى 4 نقاط
وينتزع القمة.