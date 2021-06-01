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ديشامب يفتح النار على إيمريك لابورت

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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اتهم  ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب الفرنسي، إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي، الذي اختار اللعب للمنتخب الإسباني على الفرنسي، بالكذب بشأن تبادل الرسائل بينهما.

وقال ديشامب في مقابلة مع صحيفة لا بروفينس: "ما يضجرني هو ما يمكنه قوله وهو كذب. الرسالة الوحيدة التي تلقيتها منه كانت في شهر أكتوبر/تشرين أول عن وضع محدد بشأن إصابة كان قد تعرض لها في سبتمبر ".

وقال لابورت الذي ولد ونشأ في فرنسا إنه "لم يتلق رداً من مدرب المنتخب الفرنسي حين أرسل له رسالة".

وحصل لابورت على الجنسية الإسبانية في شهر مايو الماضي، واستدعاه مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي الأسبوع الماضي.

وقال ديشامب "لك الحرية.لقد كنت دوما في القوائم الأولية للمستدعين، ولكن كانت هناك منافسة".

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