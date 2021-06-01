جامعة الفيوم الثانية محليا وضمن أعلى ٥٠٠ جامعة عالميا في الفيزياء

استطاعت جامعة الفيوم أن تحتفظ بترتيب عالمي متميز لها بتصنيف شنغهاي لعام ٢٠٢١ للتخصصات في مجال الفيزياء (Global Ranking of Academic Subject (GRAS ) 2021-physics) حيث احتلت الجامعة الترتيب ٤٠١-٥٠٠ ضمن أفضل ٥٠٠ جامعة عالمية في هذا التخصص من أكثر من ٩٣ دولة.



وعلى المستوى المحلي فقد ظهر بهذا التصنيف اثنان فقط من الجامعات المصرية في تخصص الفيزياء، وهما الجامعة البريطانية بالقاهرة والتي حصلت على الترتيب ٣٠١-٤٠٠، ثم تلتها جامعة الفيوم.



وقد تميزت جامعة الفيوم في اثنين من المعايير التي اعتمد عليها التصنيف في تقييمه وهما التأثير البحثي Research Influence وفقا لمؤشر CNCI الصادر عن Clarivate Analytics حيث حصلت على عدة نقاط بلغت (٨٧.١)، وكذلك في معيار التعاون الدولي حيث حصلت على عدة نقاط بلغت (٩٥.٥) بزيادة قدرها (٠.٣) عن العام الماضي، وذلك بالإضافة إلى المعايير الأساسية الأخرى وهي عدد الأبحاث المنشورة بمجلات Q1 وجودة الأبحاث والجوائز العلمية الدولية.



وقد شمل التصنيف في إصداره الحالي ٥٤ تخصصا علميا في مجالات العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية، حيث تم اختيار أعلى ٥٠٠ جامعة ضمن أكثر من ٤٠٠٠ جامعة تنافسوا لدخول هذا التصنيف الشهير.



ومن الجدير بالذكر أن تصنيف شنغهاي للتخصصات يصدر مرة واحدة سنويا منذ عام ٢٠١٧ والمسؤول عنه هو مركز CWCU بجامعة شنغهاي الصينية.



ويمكن الاطلاع على البيانات الكاملة للتصنيف من خلال الرابط الالكتروني التالي:

https:www.shanghairanking.comrankingsgras2021RS0101

