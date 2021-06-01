محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء اللواء حمدي بدين رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية أثناء زيارتة للمحافظة.



وأكد محافظ بورسعيد، أن مشروع الاستزراع السمكى بمنطقة شرق بورسعيد، الفيروز والذى افتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يعد إحدى مشروعات تنمية منطقة قناة السويس وسيناء ويعمل على توفير فرص عمل للشباب.



وأضاف أن مشروع الاستزراع السمكي؛ هو بشائر الخير، وخطوة نحو الاكتفاء الذاتى من الأسماك، حيث تمثل الثروة السمكية فى جمهورية مصر العربية قطاعًا هامًا فى الاقتصاد القومي.