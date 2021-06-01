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بعد مرور 4 أشهر على زواجها.. شهد الشمري تعلن عن جنس مولودها!

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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فاجأت الشاعرة العراقية شهد الشمري متابعيها بخبر حملها بطفلها الأول بعد 3 أشهر من حفل الزفاف الذي تصدر حديث الجمهور وقتها.

شهد أقامت هي وزوجها فهد زيد حفلة لمعرفة جنس الجنين، وكانت علامات الحمل بالأشهر الأخيرة واضحة على جسدها.

ونشرت شهد الشمري تلك الصور عبر حسابها في موقع "إنستغرام"، وعلقت: "شكراً لكلامكم الحلو ولمحبتكم.. ربي يرزقكم أضعاف سعادتي، وأتمنى يارب يجمع كل اتنين يحبون بعض ويعيشون أجمل أيام حياتهم"، ثم نشرت مجموعة صور أخرى وأرفقتها بأبيات شعر.

كما أعرب زوجها فهد زيد عن سعادته بالكشف عن جنس مولودهما، وذلك من خلال صور نشرها في "إنستغرام"، حيث قام وزوجته بالاحتفال بتلك المناسبة، عبر جلسة تصوير جديدة جمعتهما.

وأرفق زوج شهد الشمري تعليقاً على الصور كشف من خلاله جنس المولود، قائلاً: "كل انتظار مزعج بالحياة إلا انتظار بنوتي".

وكانت شهد الشمري قد احتفلت بزفافها، في منتصف فبراير الماضي، على مواطنها فهد زيد، حيث أقيم حفل زفافهما حينها، في القاعة الملكية بنادي الصيد في العاصمة العراقية بغداد، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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