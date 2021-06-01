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بورصات الخليج تتباين في أول جلسات شهر يونيو
الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 10:43 م
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تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات شهر يونيو، إذ ارتفعت مؤشرات السعودية والامارات والكويت بينما تراجعت البحرين.
وارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 10597.42 نقطة.
وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.41% رابحًا 39.65 نقطة ليغلق عند مستوى 2837.17 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.83% رابحًا 54.66 نقطة ليغلق عند مستوى 6613.372 نقطة، وربح رأس المال السوقي 10.2 مليار دهم عند مستوى 934.910 مليار درهم.
كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 9 قطاعات، فيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.55% خاسرًا 8.44 نقطة ليغلق عند مستوى 1519.17 نقطة.
وتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1519.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.6 مليون سهم بقيمة 917.8 ألف دينار بحريني.
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