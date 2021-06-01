بورصات الخليج تتباين في أول جلسات شهر يونيو









تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات شهر يونيو، إذ ارتفعت مؤشرات السعودية والامارات والكويت بينما تراجعت البحرين.





وارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 10597.42 نقطة.





وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.41% رابحًا 39.65 نقطة ليغلق عند مستوى 2837.17 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.83% رابحًا 54.66 نقطة ليغلق عند مستوى 6613.372 نقطة، وربح رأس المال السوقي 10.2 مليار دهم عند مستوى 934.910 مليار درهم.





كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 9 قطاعات، فيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.55% خاسرًا 8.44 نقطة ليغلق عند مستوى 1519.17 نقطة.





وتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1519.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.6 مليون سهم بقيمة 917.8 ألف دينار بحريني.



