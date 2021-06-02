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"التعليم العالي": ارتفاع مكانة مصر بالبحث العلمي دليل على السير في الاتجاه الصحيح
الأربعاء 02/يونيو/2021 - 07:31 ص
كساب أحمد
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علق الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، على احتلال مصر المرتبة الـ30 عالميًا في النشر العلمي.
وقال "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن هذا مؤشر هام على التقدم العلمي في أي دولة على مستوى العالم، خاصة أن هذه البحوث نُشرت في أهم المجالات العلمية العالمية".
وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن مصر احتلت المرتبة 20 على مستوى العالم في مجال الكيمياء، وفي مجال الطاقة المرتبة الـ12، وفي العلوم الزراعية المرتبة الـ22، وفي العلوم الطبية المرتبة الـ23، كما تحتل مصر المرتبة الـ17 في النانو تكنولوجي، وهذا مؤشر على أن الأبحاث المصرية في هذه القطاعات حققت تقدمًا ملحوظًا، لافتَا إلى أن ارتفاع مرتبة مصر في البحث العلمي دليل على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح.
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