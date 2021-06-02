"التعليم العالي": ارتفاع مكانة مصر بالبحث العلمي دليل على السير في الاتجاه الصحيح

علق الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، على احتلال مصر المرتبة الـ30 عالميًا في النشر العلمي.





وقال "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن هذا مؤشر هام على التقدم العلمي في أي دولة على مستوى العالم، خاصة أن هذه البحوث نُشرت في أهم المجالات العلمية العالمية".



