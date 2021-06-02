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وزير التعليم العالي يكشف عن موعد انحسار الموجة الثالثة لكورونا

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 01:31 ص
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
أمنية فوزي
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن إدارة أزمة وباء كورونا حسن دليل على حسن إدارة الأزمة من خلال لجان متخصصة مشكلة.

وأوضح "عبدالغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هناك منظومة متكاملة في مصر لإدارة أزمة فيروس كورونا.

ولفت إلى أن هناك انخفاض في منحنى إصابات فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، مما يعكس زيادة الوعي لدى المواطنين والإجراءات الاحترازية، متابعًا: "لم نشهد منذ 10 أيام زيادة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا".

وأشار إلى أن لقاحات فيروس كورونا بدأت تأتي بثمارها، متابعًا: "نشهد مع بداية شهر يوليو بداية انحسار للموجة الثالثة لفيروس كورونا".

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