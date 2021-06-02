Advertisements

"الديهي": قيادي إخواني يحاول المشاركة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 06:33 ص
نشأت الديهي
نشأت الديهي
أمنية فوزي
Advertisements
كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن نية قيادي إخواني أن يكون جزءً من الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديم برنامجه فضائية "TeN"، الثلاثاء، أن التحالف المعارض يسعى لتشكيل حكومة جديدة، ويبحث عن كافة الاحزاب السياسية لضمان الحصول على 61 مقعدًا بالكنيست الإسرائيلي.

وتابع الإعلامي، أن القيادي الإخواني منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، أعرب عن تفاؤله لوجود فرص تشكيل إئتلاف حكومي جديد، وقال في تصريح صحفي أنه سيكون جزءً من الإئتلاف الحاكم، موضحًا أنه سبق وقال في تصريحات سابقة أنه كادر من كوادر الإخوان وهو عضو بالكنيست الإسرائيلي ويحمل الجنسية الإسرائيلية وتعرض لهجوم حاد من قبل الإخوان بسبب ذلك.

وتساءل: "منصور عباس هيعمل إيه مع القدس والأقصى وأهالي الشيخ جراح والقضية الفلسطينية بعد وضعه يده في يد عدو العرب وقاتلهم لتشكيل حكومته".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نشأت الديهي بوابة الفجر الفجر الإخوان

أخبار تهمك

الأرصاد تنشر تفاصيل طقس طقس الأربعاء.. وتُحذر من هذه الظواهر

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 19 ساعة

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل مدافع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي

منذ حوالي 8 ساعات

تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

منذ حوالي 6 ساعات

تهمة جديدة بالسرقة تلاحق نانسي عجرم

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع نجم الأهلي من أجل الموافقة على عودة عمار حمدي

منذ حوالي 10 ساعة

إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بكورونا رغم تلقيها جرعتي اللقاح

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 40 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 16 ساعة

خروج قطار الصوامع عن القضبان في إمبابة.. وانتقال القيادات الأمنية

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة تسريب صور خادشة التقطها الرادار على إحدى الطرق (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم أولى صفقات الفريق الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أكاديمي: تحالف "جانتس ولبيد" يشكلاً تهديداً على "نتنياهو"(بالفيديو)

"نتنياهو" و"غانتس".. هل تشهد إسرائيل حكومة وحدة؟

تعثر تشكيل الحكومة الإسرائيلية يهدد بإعادة إجراء الانتخابات

نتنياهو يتمسك بالسلطة بعد فشله للمرة الثانية في حسم الانتخابات

جانتس يلتقي قادة "القائمة المشتركة" لمناقشة تشكيل الحكومة الإسرائيلية

رسميا.. تكليف "جانتس" بتشكيل الحكومة الإسرائيلية بدلاً من نتنياهو

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:34 ص

تهمة جديدة بالسرقة تلاحق نانسي عجرم

تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

01:57 ص

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

08:56 م

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

03:30 م

إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بكورونا رغم تلقيها جرعتي اللقاح

07:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»