"الديهي": قيادي إخواني يحاول المشاركة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن نية قيادي إخواني أن يكون جزءً من الحكومة الإسرائيلية الجديدة.





وأضاف "الديهي"، خلال تقديم برنامجه فضائية "TeN"، الثلاثاء، أن التحالف المعارض يسعى لتشكيل حكومة جديدة، ويبحث عن كافة الاحزاب السياسية لضمان الحصول على 61 مقعدًا بالكنيست الإسرائيلي.





وتابع الإعلامي، أن القيادي الإخواني منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، أعرب عن تفاؤله لوجود فرص تشكيل إئتلاف حكومي جديد، وقال في تصريح صحفي أنه سيكون جزءً من الإئتلاف الحاكم، موضحًا أنه سبق وقال في تصريحات سابقة أنه كادر من كوادر الإخوان وهو عضو بالكنيست الإسرائيلي ويحمل الجنسية الإسرائيلية وتعرض لهجوم حاد من قبل الإخوان بسبب ذلك.



