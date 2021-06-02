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هيئة الدواء تحذر: كثرة استخدام المضادات الحيوية والكورتيزون تصيب بأمراض خطيرة

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 06:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قالت شيرين عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، إن هيئة الدواء المصرية مختصة بمراقبة فعّالية ومأمونية الأدوية، بالإضافة إلى توصيل رسائل صحية ومعلومات موثوقة ونشر التوعية الصحية ببعض المخاطر المتعلقة بالمضادات الحيوية.

وأضافت "عبدالجواد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" الثلاثاء، أن هناك تشديدًا في الرقابة على استخدام أدوية المضادات الحيوية والتي تتعلق بالأساس إلى العدوى البكتيرية، مشيرًة إلى ضرورة معرفة الجرعات والتوقيتات المتعلقة باستخدامها.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، إلى ضرورة استشارة للطبيب عند تعادي أدوية الكورتيزون التي لها آثار جانبية قد تؤدي إلى ضعف المناعة، وأمراض خطيرة، مؤكدًة أن هناك جهة رقابية منوطة بالتفتيش والتنسيق مع الجهات الرقابية للتنظيم وضمان الرقابة لعدم تداول الأدوية التي تُباع على الإنترنت بالتنسيق والتعاون مع مباحث الإنترنت وجميع الجهات الرقابية الأخرى بوجود آليات إبلاغ مختلفة عند رصد أي مخالفة.

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