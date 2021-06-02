هيئة الدواء تحذر: كثرة استخدام المضادات الحيوية والكورتيزون تصيب بأمراض خطيرة

قالت شيرين عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، إن هيئة الدواء المصرية مختصة بمراقبة فعّالية ومأمونية الأدوية، بالإضافة إلى توصيل رسائل صحية ومعلومات موثوقة ونشر التوعية الصحية ببعض المخاطر المتعلقة بالمضادات الحيوية.





وأضافت "عبدالجواد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" الثلاثاء، أن هناك تشديدًا في الرقابة على استخدام أدوية المضادات الحيوية والتي تتعلق بالأساس إلى العدوى البكتيرية، مشيرًة إلى ضرورة معرفة الجرعات والتوقيتات المتعلقة باستخدامها.



