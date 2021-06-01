Advertisements

آخرها رفض الميزانية.. تقارير ليبية ترصد 3 تحديات أمام حكومة الدبيبة

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements



أخذت حالة الصراع الدائرة في ليبيا لسنوات عديدة بعين الاعتبار عندما تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، خاصة وأن عبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة من مواليد مصراتة، لذلك تطلع إليه الشعب ليكون زعيماً للأمة وأن يوحّد الأجزاء الغربية والشرقية من ليبيا. 


ووفقا لتقارير ليبية، تواجه حكومة الدبيبة العديد من التحديات آخرها قيام البرلمان الليبي مؤخراً برفض اعتماد الميزانية التي اقترحتها حكومة الوحدة، معللة السبب بأن مواد في مشروع الميزانية تبيح لوزارة المالية التصرف في مخصصات مالية كبيرة من دون إذن من السلطة التشريعية "مجلس النواب". 


وحذرت من أن هذه المواد تفتح المجال أمام احتمال استخدامها في غير خطة الحكومة المقررة من البرلمان، وبعيدا عن الرقابة، كما أن الحكومة لم توضح في مشروع الميزانية أهدافها على شكل برامج ومشاريع واضحة.


وبما يتعلق بلأمن والأمان والاستقرار فإن مناطق غرب ليبيا أمام معضلة كبيرة تتعلق بوجود قوات أجنبية ومرتزقة وانتشار للمليشيات والجماعات المسلحة المسؤولة عن عمليات خطف وتعذيب وإخفاء قسري وغيرها الكثير من الجرائم، حيث شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة إنهاء هذه المظاهر المسلحة.


وبما يتعلق بالمسار العسكري وتوحيد الجيش، فإن الدبيبة يحتاج إلى المصالحة بين شرق وغرب ليبيا، بالإضافة إلى أن التوسع في زياراته إلى مناطق الشرق، فضلا عن العمل على إعادة افتتاح الطريق الساحلي الحيوي.


وأكدت التقارير أن هذه الأمور تعرقل تثبيت سلطة الدولة على كامل الأراضي الليبية ويضعها أمام ضغط المليشيات ويصعب عليها حل مشكلات المواطنين اليومية من ارتفاع للأسعار ومشاكل الكهرباء وغيرها، لذلك لابد من تأمين الوضع على الأرض، ووضع القوانين الصارمة بشأن حمل السلاح لضمان اختفاء مظاهر التسلح خارج سلطة الدولة وجعل حمل السلاح حكرا على الدولة .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليبيا حكومة الدبيبة تقارير ليبية الدبيبة

أخبار تهمك

الأرصاد تنشر تفاصيل طقس طقس الأربعاء.. وتُحذر من هذه الظواهر

منذ حوالي 5 ساعات

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يقرر عودة هذا الثلاثي

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعة

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ حوالي 22 ساعة

ديشامب يفتح النار على إيمريك لابورت

منذ ساعتين و 19 دقيقة

خروج قطار الصوامع عن القضبان في إمبابة.. وانتقال القيادات الأمنية

منذ ساعتين و 20 دقيقة

جماهير ريال مدريد تهدد نجم الفريق بالقتل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 9 ساعات

تصدرت "جوجل".. قائمة بأعراض مرض الفطر الأسود

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس الزمالك السابق يلمح لرحيل كارتيرون

منذ ساعة و 21 دقيقة

أنشيلوتي يودع نجوم إيفرتون ويعلق على عودته لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع نجم الأهلي من أجل الموافقة على عودة عمار حمدي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل مدافع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبه: لا مجال للإقصاء في ليبيا

مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يدعو لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في وقتها المحدد

رئيس الحكومة الليبية يلتقي المبعوث الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش

"العربية": زيارة مرتقبة لرئيس مجلس النواب الليبي إلى مصر

رئيس الحكومة الليبية: سأعمل بكل جهد من أجل إنجاح الفترة الانتقالية

الإمارات تبارك لدولة ليبيا على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:56 م

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

خروج قطار الصوامع عن القضبان في إمبابة.. وانتقال القيادات الأمنية

10:00 م

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

03:30 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل مدافع الأهلي

08:31 م

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

11:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»