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خالد عكاشة: السيسي أعاد القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي
الأربعاء 02/يونيو/2021 - 01:20 ص
كساب أحمد
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كشف العميد خالد عكاشة، مدير مركز الفكر للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن أهم النتائج التي أفضت إليها زيارة الوفد الأمني رفيع المستوى بقيادة رئيس المخابرات العامة إلى الاراضي الفلسطينية.
وقال "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن زيارة الوفد شكلت نقلة نوعية، انعكست على أحاديث العالم خلال 48 ساعة مضت، مضيفًا أن الشعب الفلسطيني ادرك أن مصر ترفع مستوى انخراطها في هذه القضية التاريخية، حيث نقلتها إلى مستوى اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة".
ولفت إلى أن دعوة الفصائل في القاهرة للانعقاد، يمثل أهمية قصوى، رغم أنها ليست المرة الأولى التي ترعى فيها القاهرة معقبًا: "لمست الفصائل الفلسطينية حشد مصري وجهدا لعودة دائرة الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، بعد أن توارى الاهتمام لفترة، حيث استطاع الرئيس السيسي حشد المجتمع الدولي لعودة القضية للصدارة، ومستمرًا في الحشد ويملك من أجندة العمل في هذا الصدد لم ولن تتوقف، وهذا ما يجعل الأمر يحمل مساحة كبيرة من التفاؤل بين الفرقاء من الفصائل الفلسطينية".
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