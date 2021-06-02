خالد عكاشة: السيسي أعاد القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي

كشف العميد خالد عكاشة، مدير مركز الفكر للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن أهم النتائج التي أفضت إليها زيارة الوفد الأمني رفيع المستوى بقيادة رئيس المخابرات العامة إلى الاراضي الفلسطينية.





وقال "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن زيارة الوفد شكلت نقلة نوعية، انعكست على أحاديث العالم خلال 48 ساعة مضت، مضيفًا أن الشعب الفلسطيني ادرك أن مصر ترفع مستوى انخراطها في هذه القضية التاريخية، حيث نقلتها إلى مستوى اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة".



