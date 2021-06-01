رئيس الزمالك السابق يلمح لرحيل كارتيرون

أكد ممدوح عباس الرئيس الأسبق لنادى الزمالك، اليوم الثلاثاء، أن أحد مدربى الفرق الكبيرة يناقش فى الوقت الحالى عروضًا خارجية.

وقال ممدوح عباس عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "مدير فنى لفريق كرة كبير.. بدأت تحوم حوله وتحاصره عروض خارجية وهو يناقشها مباشرة أو عن طريق وكيله معتمدًا على أن الشرط الجزائرى لا يتجاوز 150 ألف دولار، وهذا لا يعنى شيئًا للجهات التى تود التعاون معه، بالمناسبة لدى التفاصيل".

وتشير تغريدة عباس إلى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك، والذى أكدت جميع التقارير امتلاكه شرطًا جزائيًا مع النادى بقيمة 150 ألف دولار، وفى حالة حدوث هذا الأمر ستكون المرة الثانية التى يترك فيها المدرب الفرنسى النادى فى وقت حرج من الموسم.