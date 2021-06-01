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مباراة الودية.. المنتخب الكرواتي يتعادل أمام أرمينيا 1-1

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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انتهت مواجهة المنتخب الكرواتي أمام نظيره الأرميني 1/1بالتعادل الإيجابي خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وتقدم المنتخب الكرواتي بهدف سجله إيفان بيريسيتش في الدقيقة 24 وتعادل المنتخب الأرميني عن طريق وبايمار أنجولو في الدقيقة 72.

ويستعد المنتخب الكرواتي لخوض غمار بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) حيث يلعب في المجموعة الرابعة مع منتخبات إنجلترا والتشيك واسكتلندا.

فيما يستعد المنتخب الأرميني لاستكمال مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم التي تقام في قطر العام المقبل.

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المنتخب الكرواتي يتعادل أمام أرمينيا 1-1 المنتخب الكرواتي يتعادل أمام أرمينيا المنتخب الكرواتي

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