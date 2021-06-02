نائب بالبرلمان: تنفيذ مشروع القمر الصناعي المصري بنسبة 100% خلال عامين

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التفاصيل المتعلقة بزيارة وكالة الفضاء المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه خلال عامين سيكون هناك قمر صناعي مصري بنسبة 100% وفقًا لتأكيدات المسئولين.





وقال "بدوي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إنه سيتم تنفيذ مشروع القمر الصناعي المصري وفق لبرنامج زمني محدد، موضحًا أنه فور الانتهاء من مراحل التصنيع سيتم تسليمه إلى جهة الإطلاق.



