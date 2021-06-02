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نائب بالبرلمان: تنفيذ مشروع القمر الصناعي المصري بنسبة 100% خلال عامين
الأربعاء 02/يونيو/2021 - 02:54 ص
شيماء حسن
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كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التفاصيل المتعلقة بزيارة وكالة الفضاء المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه خلال عامين سيكون هناك قمر صناعي مصري بنسبة 100% وفقًا لتأكيدات المسئولين.
وقال "بدوي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إنه سيتم تنفيذ مشروع القمر الصناعي المصري وفق لبرنامج زمني محدد، موضحًا أنه فور الانتهاء من مراحل التصنيع سيتم تسليمه إلى جهة الإطلاق.
وفي ذات السياق الدكتور محمد خليل العراقي، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن هذه الزيارة: "شرف كبير أن تقوم لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيارة مقر الوكالة لاستعراض المشروعات التي يجري تنفيذها".
وأكد أن مصر تمتلك الإمكانيات لتصنيع قمر صناعي بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي حاليًا في صناعات الفضاء يصل إلى 45% ومستهدف الوصول بها إلى 80% وبعدها 100%.
ولفت إلى أنه سيتم استعراض مشروع بين الوكالة والصين لإطلاقه في سبتمبر 2022، لافتًا إلى أن القمر الصناعي التجريبي الأول والذي سيتم في النصف الثاني من 2022 بالتعاون مع شركة ألمانية.
وأوضح أن مصر لديها البنية التحتية القادرة على تقديم واختبار القمر الصناعي، وتحقيق عوائد مباشرة لخدمة أهداف الدولة الإستراتيجية، مشيرًا إلى أن محطات الموبايل التي تستخدم الاتصالات في كل مساحة الجمهورية يعطي ميزة غير موجودة في الأنظمة الأرضية والتي تتمثل في مراقبة الحدود وكلها اعتبارات أمنية للدولة.
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