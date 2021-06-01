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عدنان أبو حسنة: الأمم المتحدة وفلسطين تدرك أهمية الموقف المصري

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور عدنان أبو حسنة الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة سرعة إدخال المعدات لإعمار غزة مهم جدا، مشيرا إلى أن دخول مصر في عملية إعادة إعمار غزة له ثقل كبير في صالح القضية الفلسطينية.

وأضاف أبو حسنة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار" أن الفلسطينيين خاصة في غزة لديهم أمل كبير بعد التدخل المصري وظهر جليا في صور الرئيس عبد الفتاح السيسي بشوارع المدينة، لافتا إلى أن المواطن في غزة بأشد الحاجة إلى الإسراع بإعادة الأعمار.

وأوضح أن غزة بحاجة لمياه شرب نظيفة، والقطاع الصحي فيها منهار، وآلاف البيوت دمرت جزئيًا أو كليًا خلال العدوان الأخير"، مشيرا إلى أن كل عملية إعمار تتم في غزة تكون جزئية

وأشار إلى أن مصر هي شريان حياه بالنسبة لأهالي قطاع غزة والأراضي الفلسطينية بشكل عام، مؤكدا أن الأمم المتحدة وفلسطين تدرك أهمية الموقف المصري.

وبين: "الكهرباء في غزة تأتي 4 ساعات منذ ما يقارب 15 عامًا، كما أن القطاع الصحي منهار تمامًا حتى من قبل العدوان الأخير، بالإضافة إلى مواد البناء والمورد الوحيد لها سيكون الجانب المصري كما يوجد نقص كبير في الموارد الغذائية بسبب التعنت الإسرائيلي و80% من سكان غزة يعيشون على المعونات التي تقدم من الأونروا".

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عدنان أبو حسنة الاونروا إعمار غزة

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