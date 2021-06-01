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جماهير ريال مدريد تهدد نجم الفريق بالقتل

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
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توجهت سارة سالامو صديقة الإسباني إيسكو نجم ريال مدريد إلى الشرطة المحلية للإبلاغ عن تهديدات بالقتل تلقتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من جماهير غاضبة إثر تدهور مستوى صديقها لاعب الوسط خلال الموسم المنقضي مؤخراً.

 

وخاض إيسكو ألاركون 29 مباراة فقط مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي في جميع البطولات، دون أن يكمل أياً منها أو يهز الشباك، ما جعله هدفاً لانتقادات وسائل الإعلام والجماهير.

 

وقالت سالامو في تصريحات صحفية نقلتها قناة "كواترو" الإسبانية: لقد هرعت إلى الشرطة مباشرة للإبلاغ عن ما حدث لي، لقد أرسلوا لي صورهم وهم يحملون الأسلحة وقالوا بأنهم سيقتلونني فقط لأنني صديقة إيسكو، وهذا أمر غير مقبول فليس من المنطقي أن يتم تهديد شخص ما بالقتل فقط لأنه يرتبط بعلاقة مع لاعب ريال مدريد.

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