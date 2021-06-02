اتحاد الكرة يحدد موعد نهائي كأس مصر

استقر اتحاد الكرة على إنهاء مسابقة كأس مصر موسم 2021/2020 يوم 19 سبتمبر المقبل، وذلك فى حالة انتهاء مسابقة الدورى يوم 17 من نفس الشهر.

وكان أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، قد أكد أن هناك موعدين للانتهاء من الدورى، الأول فى شهر أغسطس، والموعد الثانى فى نهاية شهر سبتمبر.

وأضاف أن الموعد سيتحدد بناء على مشوار المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، الذى نتمنى أن يصل خلاله الفراعنة إلى الأدوار الأخيرة، ويحقق ميدالية يسعد بها الجماهير المصرية.

وكانت اللجنة قد وضعت خلال اجتماعها مع الأندية أمس أكثر من موعد لانتهاء الدورى، وتم خلال الاجتماع استعراض المواعيد المقترحة لاستكمال الدورى، فى ظل ظروف مشاركة المنتخب الأولمبى فى الدورة الأولمبية وناديى الأهلى وبيراميدز فى بطولتى الأندية الإفريقية.