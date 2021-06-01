حقيقة تسريب صور خادشة التقطها الرادار على إحدى الطرق (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى، على الصورة المتداولة لشخص وجواره فتاة داخل إحدى السيارات، ويشاع إن كاميرات المراقبة التابعة أحد الرادارات على إحدى الطرق التقطها لهما، مؤكدا أن وزارة الداخلية لا يمكن أن تسرب صورًا تسيء لشخص، حيث إنها حريصة على حياة الناس ومصالحهم قائلا شائعة لا تصدقوها.





وقال موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن المخالفة تُسجل لصالح النيابة العامة الجهة المنوط بها جمع المخالفات، أو تحصلها الداخلية لصالح النيابة، لافتا إلى إلى أن النيابة ترسل بيانات المخالفة على الهاتف وليس الصور التي تسببت في المخالفة.



