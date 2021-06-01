Advertisements

مصرع شخصين غرقًا بترعة الإسماعيلية

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
لقي شخصان مصرعهم غرقًا بترعة الإسماعيلية بمنطقة شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء.

البداية عندما تلقي رئيس مباحث، قسم شرطة شبرا الخيمة ثاني، المقدم حازم الخيال، بلاغ من النجدة بوجود شخصين سقطوا في ترعة الإسماعيلية بالقرب من مسطرد دائرة قسم شرطة شبرا الخيمه ثاني. 

انتقل فريق من مباحث القسم برئاسة النقيب محمود شكري والملازم أول ابراهيم خضر محل الواقعة، بالفحص تبين أن أربع أشخاص يعملون بمصنع للورق داخل منطقة شبرا ذهبوا الي ترعة الإسماعيلية لاحمام الحصان الخاص بهم فعند نزل اثنان منهم غرقا داخل الترعة. 

تم عمل فريق بحث بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية، وقاموا بالدفع بمجموعتي إنقاذ نهري بقيادة مساعده لقوات الإنقاذ النهري.وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية. 

أخبار تهمك

الأرصاد تنشر تفاصيل طقس طقس الأربعاء.. وتُحذر من هذه الظواهر

منذ حوالي 5 ساعات

خروج قطار الصوامع عن القضبان في إمبابة.. وانتقال القيادات الأمنية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعة

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يقرر عودة هذا الثلاثي

منذ حوالي 5 ساعات

تصدرت "جوجل".. قائمة بأعراض مرض الفطر الأسود

منذ حوالي 9 ساعات

الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع نجم الأهلي من أجل الموافقة على عودة عمار حمدي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

جماهير ريال مدريد تهدد نجم الفريق بالقتل

منذ أقل من ساعة

ديشامب يفتح النار على إيمريك لابورت

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل مدافع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

أنشيلوتي يودع نجوم إيفرتون ويعلق على عودته لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الزمالك السابق يلمح لرحيل كارتيرون

منذ ساعة و 20 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:56 م

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

خروج قطار الصوامع عن القضبان في إمبابة.. وانتقال القيادات الأمنية

10:00 م

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

03:30 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل مدافع الأهلي

08:31 م

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

11:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»