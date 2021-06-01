مصرع شخصين غرقًا بترعة الإسماعيلية



البداية عندما تلقي رئيس مباحث، قسم شرطة شبرا الخيمة ثاني، المقدم حازم الخيال، بلاغ من النجدة بوجود شخصين سقطوا في ترعة الإسماعيلية بالقرب من مسطرد دائرة قسم شرطة شبرا الخيمه ثاني.



انتقل فريق من مباحث القسم برئاسة النقيب محمود شكري والملازم أول ابراهيم خضر محل الواقعة، بالفحص تبين أن أربع أشخاص يعملون بمصنع للورق داخل منطقة شبرا ذهبوا الي ترعة الإسماعيلية لاحمام الحصان الخاص بهم فعند نزل اثنان منهم غرقا داخل الترعة.



تم عمل فريق بحث بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية، وقاموا بالدفع بمجموعتي إنقاذ نهري بقيادة مساعده لقوات الإنقاذ النهري.وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية.

لقي شخصان مصرعهم غرقًا بترعة الإسماعيلية بمنطقة شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء.