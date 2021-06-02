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المخرج سيف سبيعي لـ "الفجر الفني": أزمات الكورونا والأسباب الاقتصادية أبرز صعوبات "على صفيح ساخن" وهذا جديدي

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
حوار/ لمياء علي
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تألق المخرج السوري سيف سبيعي، خلال الماراثون الرمضاني الماضي، بمسلسله الشهير على صفيح ساخن والذي لاقى تفاعلاً كبيراً، وحظي بإشادة الجمهور.

الفجر الفني تواصلت معه في مقابلة خاصة، للحديث حول تفاصيل هذه التجربة الدرامية الناجحة، كما كشف تفاصيل وكواليس الأجواء خلال التحضيرات له.

وفي بداية اللقاء، أعرب سبيعي عن سعادته الغامرة بخوض هذه التجربة الفريدة، وسعيد أكثر برد فعل الجمهور الذي كان مفاجأة من العيار الثقيل.

وأكد على أن أكثر ما جذبه للعمل ولإخراجه، هو السيناريو الذي يروي ويناقش قصة وحكاية جديدة وتنقل تفاصيل عالم جديد، كما أن شركة الإنتاج I see media وجولدن لاين كانوا حريصين على توفير كل العناصر اللازمة لخروج العمل بأفضل شكل.

وعن أصعب المواقف والظروف التي طرأت على العمل، أوضح أن ظروف التصوير من أصعب الأشياء في ظل وجود أزمة وجائحة الكورونا، وما ترتب عليها من وجود أزمات إقتصادية بسبب الحصار أيضاً، ما استدعى منا بذل مجهودات ضخمة لخروج المسلسل بأفضل شكل.

وأضاف أن برغم كل هذه الظروف الصعبة التي واجهتهم، إلا أن المسلسل حظي بإشادات واسعة وتلقى مكالمات هاتفية كلها إيجابية.

وكشف عن تفاصيل وكواليس، اختياره لنجوم العمل وأبطاله، وقال إنه حرص على وجود نجوم كبار معروفين عربيا لتحقيق التواجد العربي مثل سلوم حداد وباسم ياخور وأمل بوشوشة وميلاد يوسف وكوكبة من النجوم.

كما أعرب عن سعادته بأولى تجاربه الطويلة مع I see media ، وتحدث عن المنتج إياد الخزوز، وقال إنه سعيد بالتعاون معه لأنه مخرج بالأساس فهو يفهم تماما ما يحتاجه المخرج لتقديم عمل جيد ويعطي الحرية في العمل.

وختم حديثه حول تطور الدراما السورية وأحوالها وتحضيراته الجديدة، وقال إنها استعادت عافيتها بوجود نص مميز وإنتاج محترف.

وعن جديده قال أنه يقرأ العديد من النصوص وهناك العديد من المشاريع التي لم يستقر عليها ولن يتحدث عنها الآن ويكشف عنها قريبا.

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