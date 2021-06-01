غدًا.. نقيب الإعلاميين ضيف 'مباشر من مصر' على الفضائية المصرية

يحل النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، غدًا الأربعاء، في حلقة خاصة على القناة الفضائية المصرية، ببرنامج "مباشر من مصر".





ويتحدث "سعدة" في العيد السابع والثمانين للإعلاميين، عن دور النقابة في ضبط المشهد الإعلامي، والخدمات التي تقدمها لأعضائها.





كما يتطرق نقيب الإعلاميين إلى كيفية مواجهة النقابة لمنتحلي صفة إعلامي، وما هي الإجراءات التي اتخذتها ضدهم.





وسوف يكشف "سعدة" عن تعاقد النقابة مع صندوق التمويل العقاري، لتوفير وحدات سكنية للإعلاميين في جميع محافظات الجمهورية، فضلًا عن دور الإعلام المصري في مواجهة الإرهاب، ومساندة الدولة المصرية.



